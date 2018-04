Facebookchef undskylder i erklæring og siger, at selskabet ikke gjorde nok for at forhindre misbrug af data.

Facebooks stifter og topchef, Mark Zuckerberg, påtager sig i den skriftlige erklæring, der danner grundlag for hans vidneudsagn de kommende dage i Kongressen, ansvaret for misbrug af brugernes data.

- Det står klart nu, at vi ikke gjorde nok for at forhindre, at disse værktøjer blev brugt til skade.

- Det var min fejl, og jeg undskylder. Jeg startede Facebook, jeg leder det, og jeg er ansvarlig for, hvad der sker, står der i erklæringen.

Den er offentliggjort, inden Zuckerberg tirsdag vidner for Senatet og onsdag for Repræsentanternes Hus om selskabets rolle i en skandale, der handler om databeskyttelse.

- Vi så ikke bredt nok på vores ansvar, og det var en stor fejltagelse, lyder det videre i erklæringen.

Det fremgår også, at Facebooks store investeringer i sikkerhed vil påvirke selskabets rentabilitet fremadrettet.

Det sociale medie er kommet i noget af et stormvejr.

For nylig blev det afsløret, at det er lykkedes analyseselskabet Cambridge Analytica at få adgang til data fra 87 millioner facebookprofiler på det sociale medie.

De mange data er ifølge en tidligere ansat, Christopher Wylie, blevet brugt til at påvirke amerikanske vælgere, der skulle stemme ved præsidentvalget i 2016.

Mandag får de berørte en besked, hvis deres data er blevet delt med analyseselskabet.

Det var den britiske psykolog og dataforsker Aleksandr Kogan, der i 2014 brugte det sociale medie til at indsamle data om folks personlighedstyper.

Han er tilknyttet universitetet i Cambridge, men appen "thisisyourdigitallife" blev lavet af hans egen virksomhed.

270.000 Facebook-brugere, der hovedsageligt er fra USA, deltog i quizzen. Ifølge Facebook har syv danskere har selv downloadet appen. Når antallet af berørte løber op i millioner, skyldes det, at også data fra de pågældendes venner på Facebook er blevet delt.

Mark Zuckerberg har allerede tidligere erkendt, at Facebook har begået fejl i sagen.