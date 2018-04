Porten i muren skulle ellers kun benyttes af stedets gartnere. Til at få græslåmaskinen og redskaber ind og ud i ny og næ fra et af gårdområderne i Retspsykiatrisk Afsnit i Middelfart.

"Det har vist sig, at porten åbner udad," står der i det dokument, som er sendt til regionsrådet i Region Syddanmark, og hvor det forklares, at det skal undersøges, om andre porte åbner udad. Gør de det, skal deres konstruktion vendes. Og videre skrives det, at portens kantstanglås ikke var låst efter forskrifterne den aften. Så nu skal alle gårdes låsesystemer tjekkes efter.

Men at flugten gik så let, var ikke meningen. En gennemgang af sikkerheden kort tid efter flugten afdækkede flere kritikpunkter.

Det var ikke i forvejen kendt, at den pågældende port kunne være en sikkerhedsrisiko, fortæller administrerende sygehusdirektør ved Psykiatrien i Region Syddanmark Charlotte Josefsen.

- At den åbner udad er ikke nødvendigvis i sig selv en sikkerhedsrisiko, hvis ellers paskvillen (låsen, red.) sidder ordentligt på. Det er så først blevet tydeligt nu, at det er mest hensigtsmæssigt, at den åbner indad, så man ikke kan sparke den ud, som det er sket her, hvis det skulle ske, at låsen sidder forkert, siger hun til avisen og fortsætter:

- Nu skal vi have gennemgået hele sikkerheden, og det har vi bevilliget økonomi til. Er der andre porte, som kan være en sikkerhedsrisiko, er der andre paskviller (låse, red.), som ikke sidder ordentlig eller er der noget tredje, så skal det udbedres. For det her skal ikke være reglen, det skal være undtagelsen, at patienter flygter.

Flere politikere udtrykte efter den seneste patientflugt bekymring over stedets sikkerhed. Nu inviteres offentligheden inden for murene til et tryghedsmøde - delvist også på grund af en forestående udvidelse:

- Den 1. juni udvider vi med yderligere 14 retspsykiatriske pladser, og det vil vi gerne informere offentligheden om. Og når der nu har været de her rømninger, så synes vi også, at vi vil give offentligheden lejlighed til at spørge ind til det, og for os mulighed for at fortælle om det, siger sygehusdirektør ved Psykiatrien i Region Syddanmark Charlotte Josefsen.

Der er endnu ikke fastsat en dato for mødet.