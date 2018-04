Det svenske akademi

Stockholm: En af Sveriges ældste og fineste kulturinstitutioner, Det Svenske Akademi, er ramt af en større skandale, der nu har fået den svenske konge til at gå ind i sagen.

Tre medlemmer forlod det litterære selskab inden for et par timer fredag. Det skete som følge af et møde, hvor bølgerne gik højt. Krisen i den svenske kulturinstitution, der blandt andet er kendt for sin rolle som jury for Nobelprisen i litteratur, bunder i intern strid om en mand, der er anklaget for at have begået overgreb mod 18 kvinder. Der er tale om en "kulturprofil" med tætte bånd til akademiet, skriver svenske medier. Sagen kom frem i november, da de 18 kvinder stod frem og fortalte om overgrebene. Otte af kvinderne har politianmeldt manden, som afviser at have begået nogen forbrydelser. - Det er jo en vældig, vældig, vældig vigtig institution, så jeg holder mig informeret om udviklingen, siger den svenske konge, Carl XVI Gustaf, mandag. - Det er en meget kedelig udvikling, der er opstået. Men jeg håber, at vi kan løse den på en eller anden måde, siger han. Kongen, der er protektor for den fornemme kulturinstitution, mødtes i weekenden med akademiets sekretær for at drøfte sagen, der altså har fået tre medlemmer til at træde tilbage. - De havde et informativt møde om den nuværende situation i Akademiet. De diskuterede forskellige løsninger for en positiv udvikling, skriver det svenske hof i en e-mail til nyhedsbureauet TT. Det Svenske Akademi brød med den såkaldte kulturprofil, da sagen begyndte at rulle i november. Også den økonomiske støtte til hans virksomhed er stoppet. Det Svenske Akademi blev stiftet af kong Gustav III i 1786. /ritzau/TT