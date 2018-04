Boldklubben Marienlyst skal vinde de næste to kampe mod Hvidovre for at tage bronzemedaljerne i Volleyligaen. Kan holdet finde topniveauet og serven, har de chancen, mener cheftræneren.

Volleyball: Boldklubben Marienlysts volley-herrer har ryggen mod muren i ligaens bronze-serie efter nederlag til Hvidovre i første kamp, og Marienlyst skal nu vinde to kampe på udebane for at sikre sig medaljerne. Hvidovre har slået Marienlyst tre gange i denne sæson, og derfor skal noget være anderledes for fynboerne, når de spiller anden kamp tirsdag.

Første kamp endte 3-1 til sjællænderne, men flere sæt var tætte, og derfor håber cheftræner i Marienlyst, Peter Lyø, at hans hold kan blive bedre til at afsluttegode perioder.

- Jeg vælger at sige, at vi kan spille godt langt hen ad vejen, og vi skal bare lige lære at gøre det på de afgørende bolde. Vi kan bringe os langt foran, men hvis vi ikke kan afslutte, så er det ligegyldigt, siger han.

Og Peter Lyø ser serven som nøglen mod et stærkt Hvidovre-hold.

- Vi ville gerne serve dem svært. De er ikke så dygtige i servemodtagelsen, men de er nok lidt bedre end os i angrebsspillet, så vi må ikke lade deres store spillere komme til perfekte situationer med nemme bolde.

Træneren tror stadig på det, men skal medaljerne hjem, skal Marienlyst være det første hold, der finder spillet.

- Lige som os har de været svingende. De spiller nogle forfærdelige sæt og så nogle gode sæt. Det kan blive vores fordel, for vi har et godt topniveau, og det skal vi ramme bedre, siger han.