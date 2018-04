Politikerne i Nyborg vil igen have styr på parkeringen i Nyborg by efter halvandet år uden kontrol. Medarbejdere fra kommunen skal selv ud med bøde-blokken.

Nyborg: Efter halvandet år reelt uden parkerings-regler vil politikerne igen have styr på parkeringen i Nyborg. Derfor vedtog et enigt Teknik- og Miljøudvalg mandag at indføre et lokalt p-korps, der skal kontrollere parkeringen i Nyborg by. Hvis byrådet som ventet også siger ja til ordningen, kan de nye p-vagter være på plads til turist-sæsonen, nemlig til 1. juli. - Jeg er sikker på, at det her bliver vedtaget i byrådet, siger Per Jespersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget. - I udvalget var der helt enighed om, at det er sådan her problemet skal løses. I mange år var det et korps under Fyns Politi, der stod for parkerings-kontrollen i de fleste fynske byer, herunder Nyborg. Uden at orientere kommunerne blev korpset nedlagt i efteråret 2016, og det fandt bilisterne ud af lidt efter lidt. I Nyborg besluttede Teknik- og Miljøudvalget i februar 2017, at der ikke skulle være p-kontrol, og byrådet forsøgte sig med flere forskellige kampagner, der skulle tale til bilisternes samvittighed for at få dem til at tage hensyn og til at overholde de regler, der fortsat gjaldt, men altså ikke blev kontrolleret. Også byens handelsstandsforening var med i kampagnerne.

Stop kaos

Men hen over sommeren opstod der problemer hist og her, og formanden for kommunens Erhvervs og Udviklingsudvalg, Peter Wagner Mollerup (V) var den første til at kræve p-vagterne tilbage. Det gjorde han efter klager fra flere erhvervsdrivende, der oplevede, at deres kunder ikke længere kunne finde p-pladser i byen. - Som formand for kommunens erhvervsudvalg må jeg gøre noget, når jeg hører erhvervsdrivende fortælle, at p-problemerne i Nyborg koster dem kunder, sagde Peter Wagner Mollerup til avisen i juni sidste år, men flere af hans partifæller var direkte imod at tage spørgsmålet om p-vagter op igen. Men under valgkampen gik Peter Wagner Mollerup noget utraditionelt sammen med Per Jespersen fra Socialdemokraterne med et fælles udspil om at få p-vagterne vagterne tilbage. Det er altså det udspil, der nu er nået frem til politisk behandling.

Mellemgade ramt