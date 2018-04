Fyns Amts Avis mener: Stop klapjagten på den vilde natur

Det er efterhånden ved at være ti år siden, hasselmusen fik egen bro over Svendborgmotorvejen.

Og der er næppe tal på de mange vittigheder og hånlige bemærkninger, den berømte - og også berygtede - faunapassage lidt nord for Svendborg siden har lagt navn til.

Mange mente dengang i 2008, at den 18 millioner kroner dyre bro var at tage et lige vel rundhåndet og skatteyderbetalt hensyn til den sjældne og meget sky syvsover.

“ Det er en tilsvarende konfrontation mellem menneske og natur, der nu har bragt sindene i kog på Ærø.

Og eftersom der heller ikke siden har været et evigt rend af hasselmus på broen, fremhæves den fortsat som et eksempel på, hvor galt det dog kan gå, når mennesker en sjælden gang imellem underordner sig naturen.

En større flok dådyr, som slap ud af en af en privat indhegning, lever nu som vilde dyr på øen. Og som en torn i øjet på ærøboer, der har måttet se dådyr i flok fortære havens hække, buske og blomsterskud - og sågar de skydeskiver til træningsbrug, et lokalt buelaug havde sat op.

Der er ærøboer, som mener, dådyrene skader Ærøs natur og forringer levevilkårene for øens fauna og flora.

Og som derfor anser nedskydning og udryddelse af dådyrbestanden for at være den eneste mulighed for at bevare naturen på Ærø på længere sigt.

Det kan selvsagt være både angstprovokerende og møgirriterende, når vilde dyr i bogstaveligste forstand æder sig ind på vores enemærker.

Spørg bare i de egne af Danmark, hvor otte ulve både har spredt skræk og rædsel blandt borgerne - og vrede blandt fåreavlere, som mener, ulvene tager for godt for sig af retterne.

De få ulve har sågar fået det fynske folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) til at kræve den beskedne bestand bragt ned til "så tæt på nul som muligt" så "Danmark også stadig er et trygt land at leve i".

Eller spørg der, hvor en hastigt voksende bestand af sæl anses for at være et stort problem, fordi den engang så vellidte dyreart både æder fiskene og ødelægger fiskernes garn.

Men - som det også gælder for både hasselmus, ulve og sæler - så er det ikke naturen, der har skabt problemerne.

Det har vi selv.

Vi har trængt den ægte, vilde natur tilbage og for egen vindings skyld erstattet den med plantet skov, marker og små reservater.

Det giver naturligvis ikke nogen mening at ønske sig tilbage til naturen, som den var, før mennesket satte sig over den.

Men nogen grund til ligefrem at indlede en klapjagt på dådyr, ulve, sæler og andre lyslevende eksempler på den ægte, vild natur er der heller ikke.