Varebiler fra fynske firmaer bliver på stribe udsat for tyveri - og det er en dyr affære, som er svær at sikre sig mod. Det kan VVS-firmaet J. Beese VVS og Blik, Odense, og Ellinge Smedie snakke med om.

El-værktøj, svejseværk, boremaskiner, laserværktøj..... Dyrt grej for hundrede-tusindvis af kroner bliver hvert år hugget fra håndværkeres varebiler. Tyveknægtene er målrettede, tyverierne går hurtigt, og virksomhederne ser med meget stor sandsynlig aldrig så meget som skyggen af en stjålet hammer igen. Det kan både Ole Beese Nielsen, J. Beese VVS og Blik i Odense, og direktør Jimmy Storm fra Ellinge Smedie genkende. Begge virksomheder har fået lænset varebiler og mistet grej for tusindvis af kroner og indgår i den landsdækkende tendens, der viser, at antallet af tyverier fra last- og varebiler eksploderer. I 2014 blev der anmeldt knap 5000 tyverier, i 2017 var det godt 8000. For Fyn var antallet af tyverier 236 i 2016 og 475 i 2017. “ Vi maler kasserne med vores værktøj, og man kan også DNA-mærke eller sætte gps'er i sine ting, men det sætter jo ikke en stopper for tyverierne. Så skal man låse alle sine biler inde i en garage, men det er ikke en realistisk mulighed for os at låse syv biler inde i en garage. Ole Beese Nielsen, J. Beese VVS & Blik, Odense

30.000 kr. af egen lomme

Ole Beese Nielsens virksomhed har syv varebiler, og man er efterhånden vant til kedeligt besøg et par gange om året. - Vi har det tæt inde på livet. Førhen var det byggepladserne, tyvene gik efter. Det er det stadigvæk, men nu er det også trukket over på vores firmabiler. Vi har blandt andet dyrt el-værktøj, som de går efter. Det er værktøj til 5000-6000 kroner stykket, så det kan hurtigt blive et halvdyrt besøg, siger Ole Beese Nielsen, der også sidder i bestyrelsen for Tekniq, arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen for installationsbranchen. Han har forsikret firmabilerne, men værktøjet er ikke forsikret, så tabet af det dækker han af egen lomme. - Forsikringen på værktøj er ikke til at komme i nærheden af prismæssigt, og derfor betaler jeg selv, og det kan nemt løbe op i 20.-30.000 kroner. Det sker desværre regelmæssigt - et par gange om året. For en måned siden var der indbrud i en bil, som stod hjemme hos en af vores medarbejdere. Da røg de ind i førerkabinen og nåede ikke at stikke af med noget, men vi måtte jo hen og have en ny rude i, ligesom der var spildtid for vores medarbejdere. Og det er også også en del af det - vi skal som regel have repareret bilerne, og når de er til reparation, kan vores folk ikke komme ud og arbejde, og kunderne må vente. Det er dyrt, siger VVS-direktøren, som mener, det er svært at dæmme op for tyverierne. - Vi maler kasserne med vores værktøj, og man kan også DNA-mærke eller sætte gps'er i sine ting, men det sætter jo ikke en stopper for tyverierne. Så skal man låse alle sine biler inde i en garage, men det er heller ikke en realistisk mulighed for os at låse syv biler inde i en garage, siger Ole Beese Nielsen, som har tænkt sig at dna-mærke sit værktøj.

Tre biler lænset i Ellinge