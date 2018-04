Indsigt

Politiet har svært ved at beskytte virksomheder mod tyveri af værktøj. Derfor opfordrer ordensmagten virksomhederne til selv at tage affære, efter at nye tal viser en fordobling i antallet af fynske tyverier fra vare- og lastbiler. Jørgen Andersen, leder af Reaktiv Efterforskning ved Fyns Politi, sætter ord på tendensen.

Antallet af anmeldte tyverier fra vare- og lastbiler på Fyn er mere end fordoblet fra 2016 til 2017. Hvad er din forklaring på den udvikling?

- For det første er varebiler fyldt med noget, som er let at omsætte. Og så er de oftest meget let sikret. Det gør, at det er nemt og hurtigt at tømme en varebil. Derfor er det attraktivt fremfor at lave et indbrud i et hus. Det er simpelthen nemmere.

- Jeg har ikke noget bud på, hvorfor det største statistiske udsving er her på Fyn. Det kan have noget at gøre med tilfældigheder, vil jeg vurdere. Vi ser jo også, at tallet er stigende over hele landet.

Hvor stort er problemet?

- Problemet er stort, og det er absolut noget, vi har fokus på. Der er ingen tvivl om, at der bliver stjålet for rigtig store værdier. Det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med, men vi har brug hjælp i denne her forbindelse. Både fra vidner, men også fra de erhvervsdrivende.

- Hvis de vil støtte denne her indsats med at få mærket deres værktøj og få sat alarmer i bilerne, så er vi altså kommet et langt stykke med at gøre det mindre attraktivt.

Det bliver kun rejst sigtelser i meget få af sagerne. Hvordan kan det være?

- Det er der flere årsager til. For det første er det meget sjældent, at det lykkes os at tage gerningsmændene på fersk gerning. Typisk holder varebilerne ved privat beboelse eller ved firmaer, hvor de ikke er sikret godt nok. Og så opdager man det først næste morgen, hvor gerningsmanden er forsvundet.

- Og så handler det også om, at når det engang imellem lykkes os at finde en gerningsmand, så har vi tit svært ved at finde ud af, hvor kosterne kommer fra. Der er nemlig desværre stadigvæk mange, der ikke har mærket deres dyre værktøj.

Hvad kan man som virksomhedsejer gøre for at sikre sin varevogn mod tyveri?

- Man kan mærke værktøjet rent fysisk, og så er der jo også DNA-mærkning, som vi jo opfordrer til, at man bruger. Hvis man har gjort det, kan vi spore, hvor værktøjet kommer fra.

- Derudover er der også mulighed for at sætte nogle alarmer på køretøjet. Det kan vi også kun opfordre til. Og så kan man fjerne batterier og sådan noget fra sit værktøj, så det ikke kan bruges. Men det vigtigste er, at man får det mærket.

Men hvad hjælper det at mærke sit værktøj, hvis tyvene kører det direkte videre til et andet land?

- Vi har et ganske udmærket samarbejde i Europol, og hvis de kan konstatere, at der er mærkning på, så kan de jo spørge ad den vej, og så ved de, hvilke muligheder vi har i Danmark. På den måde kan vi godt hjælpe dem. Så det er ikke skønne, spildte kræfter uanset hvad.