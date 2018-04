Ærøskøbing: Den står på grønlandske kaffemik for alle interesserede, når der holdes arrangement i medborgerhuset Mamrelund, Pilebækken 30, Ærøskøbing søndag 15. april kl. 14.

Her har arrangørerne, Claus Nielsen og Elisabeth Christensen, fået Bjarne Ljungdahl til at komme og fortælle om sit forfatterskab og syn på fremtidens Grønland. Bjarne Ljungdahl, som er bosiddende i Sisimiut og på Ærø, er blandt meget andet forfatter og har ud over mange faglige bøger om sten og geologi skrevet både noveller og romaner. Noveller, som poetisk beskriver livet i de gamle bygder før i tiden, og romaner, som skildrer Grønland langt ude i fremtiden. Romaner, som ud over at være spændende er vigtige debatindlæg i forhold til, hvor Grønland ønsker at bevæge sig hen i fremtiden.

Tanken er, hvis der er stemning for det, at danne en grønlandsk interesseforening. Det bliver sandsynligvis som en del af foreningen Norden, der arbejder for at udbrede kendskabet til og samarbejdet mellem de nordiske lande. /EXP