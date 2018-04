Skovby: Nordfyns Kommune står lidt magtesløse, når det kommer til at gøre mere for trafiksikkerheden i svinget ved Skovby Forsamlingshus.

I kølvandet på, at strækningen for nogle år siden fik status af at være den mest uheldsramte strækning i kommunen blev der i 2015 skiftet belægning, lavet tydeligere striber og en forbedret skiltning. Samtidig blev fartgrænsen sat ned til 70 kilometer i timen.

- Det er svært at gøre mere fysisk for trafiksikkerheden på stedet. Kommunens opgave er, at sørge for forholdene er forsvarlige. Derfor får vi oplysninger om uheldene og årsagerne til dem fra politiet.

- Derudover er der selvfølgelig det, vi kalder et mørketal, som omfatter alle de mindre uheld, hvor politiet ikke bliver involveret. Men det helt tilbagevendende problem i rapporterne er for høj fart og uopmærksomhed.

- Der er desværre trafikanter, der skriver sms eller tjekker sociale medier, mens de kører, og der er det nogle helt andre midler vi skal have i brug, fortæller Tom Hørmann, der er vejingeniør i Nordfyns Kommune.

Et af midlerne kan være en prægning af de nye generationer af trafikanter via skolerne.

- Det er et område, vi satser meget på. Vi har sat en del midler af fra en pulje, til forebyggende arbejde ude på skolerne i de kommende år, fortæller Tom Hørmann.

Et andet skridt kan være endnu en gang, at tage politiets automatiske trafikkontroller (ATK) i brug på strækningen.

- Jeg vil prøve at sætte strækningen på vores trafikmålinger, og bestille en ny ATK-indsats derude, siger han.