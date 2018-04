Bogense: Det var kun sikkerhedsselerne og måske et højere forsyn, der afgjorde at et uheld søndag aften klokken 20.24 ikke endte med at koste liv.

Svinget ved Skovby Forsamlingshus er den mest uheldsramte vejstrækning i Nordfyns Kommune, og siden en tragisk ulykke i 2011 endte med at koste en ung kvinde livet, har man forsøgt at forebygge med bedre skiltning, men indtil videre uden held. Det går typisk galt, når bilister fra Hårslev-siden kommer ind i svinget med alt for høj fart. I det seneste uheld vil Fyns Politi ikke udtale sig om farten, men til gengæld fortæller vagtchefen, at den ene part var alkoholpåvirket. En 29-årige mand og en 36-årig modkørende mand ramte frontalt sammen, da bilisten fra Hårslev-siden kom over i den forkerte side i det den bløde højrekurve.

Udover forskellige småskrammer og chok kom de to bilister ikke alvorligt til skade, men til gengæld er det sikkert, at deres biler ikke kommer ud og køre igen.

Knud Erik Hansen, der driver Skovby Forsamlingshus, har oplevet rigtigt mange uheld - også med dødelig udgang, og for ham er svinget en årsag til daglige bekymringer.

- Det er kun tre uger siden, der kom en bil ind i svinget, som nåede både over den modsatte vejbane, rabatten og cykelstien. Problemet er, at folk kommer ude fra den lange lige strækning og pludselig havner i det her ellers forholdsvist bløde sving. Der bliver kørt alt for stærkt, og hvis bilisterne enten ikke kender svinget eller er uopmærksomme, så går det altså galt, fortæller Knud Erik Hansen.

Han var selv lige kørt hjem fra forsamlingshuset efter en lang dag med selskaber, da personalet ringede og kaldte ham tilbage.