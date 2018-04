Det hører til sjældenhederne, at man begynder karrieren som taxachauffør og ender med at flyve rundt som udenrigsminister.

Sådan gik det ikke desto mindre for Joschka Fischer, som på sin 70-års fødselsdag torsdag den 12. april kan se tilbage på et liv, hvor karrieren toppede som tysk udenrigsminister fra 1998 til 2005.

Fischer var i over 20 år frontfigur for De Grønne, og ligesom partiet var han en farverig politiker.

Tiden som taxachauffør tilbragte han i Frankfurt, hvor han blev en del af en militant studenteroprørsgruppe. Senere vendte han volden ryggen og meldte sig ind i politik.

Hans usædvanlige politiske karriere tog fart, da han i 1985 blev indsat som miljøminister i delstaten Hessen. Siden gjorde han miljøpartiet spiseligt for brede vælgergrupper og var Tysklands mest populære politiker i den rød-grønne forbundsregerings syv år ved magten.

Opsigtsvækkende var det, at Fischer fik sine pacifistiske partifæller med på at sende tyske soldater til Kosovo, Bosnien og Afghanistan. Men han fik mindst lige så meget opmærksomhed, da han rådede forbundskansler Gerhard Schröder til ikke at sende tyske styrker ind i Irak.

Det førte til en konfrontation med den daværende amerikanske forsvarsminister, Donald Rumsfeld, ved den årlige sikkerhedskonference i München. Rumsfeld insisterede på, at USA havde efterretninger om, at irakerne var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben, hvilket fik Fischer til at sige de berømte ord:

- Undskyld, men jeg er ikke overbevist.

Fischer forlod politik i 2006 for at undervise i krisediplomati på Princeton-universitetet i USA.

I dag har manden, som aldrig tog en studentereksamen, et konsulentfirma i Berlin og lever i sit femte ægteskab.

Han kommenterer udenrigspolitik, men holder sig fra at blande sig for meget i sit gamle parti.

- De Grønne er et stærkt parti, som ikke har behov for mig, sagde han for nylig i et interview med Süddeutsche Zeitung. (Ritzau)