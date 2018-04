61 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot.

Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Underdirektør i Skat, Kundeservice, Forretningsprocesser, Johnny Schaadt Hansen, 4000 Roskilde, adm. Direktør i Realkredit Danmark, Carsten Nøddebo Rasmussen, 2830 Virum, sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten, Per Sjøqvist, 2650 Hvidovre, professor ved Syddansk Universitet, cand.med., Tina Kold Jensen, 5000 Odense, kontorchef i Skat, Kundeservice, Lars Tjærby Rasmussen, 2000 Frederiksberg, kontorchef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Tina Rose Schou, 2770 Kastrup, bestyrelsesformand i Ørsted tidl. Dong Energy, Thomas Thune Andersen, 2920 Charlottenlund, professor, dr., Claus Freiherr von Carnap-Bornheim, Tyskland,Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Salgsdirektør i Vilsund Blue A/S, Knud Mølgaard Skovsager, 7900 Nykøbing M, fritidspædagogleder i Husum Kommune, Daniel Frederik Stormly, 2860 Søborg, For den kongelige belønningsmedalje takkede: Fhv. ekspeditionsleder i Nordic Sugar A/S, Erik Andersen, 5610 Assens, ingeniør i GEA Process Engineering A/S, Jørgen Lindberg Bennetsen, 3660 Stenløse, bygningskonstruktør og arkitekt i Brøgger Arkitekter, Per Seeberg, 9575 Terndrup, fhv. næstformand i Danske Banks Personaleorganisation, Carsten Garde Eilertsen, 4700 Næstved, fhv. revisor i Ernst & Young P/S, Henning Bratbjerg Bro, 6950 Ringkøbing, fhv. advokatsekretær i Advodan Thisted I/S, Tove Pedersen, 7700 Thisted, registreret revisor i Revikon, Bente Busch, 7700 Thisted, fhv. smørrebrødsjomfru i F. Salling A/S, Else Meirup Andersen, 8660 Skanderborg, fhv. salgsassistent i Coop Danmark A/S, Asta Nygaard Mogensen, 7900 Nykøbing M, fhv. inseminør i VikingDanmark, Søren Frits Klaris Madsen, 8620 Kjellerup, assistent i Vitfoss A/S, Lars S. Hansen, 6400 Sønderborg, fhv. Key Account Manager i B8 A/S, Benny Kellstrøm Olufsen, 2920 Charlottenlund, supportmedarbejder i Salling Bank A/S, Elin Frandsen, 7800 Skive, fhv. salgsassistnt i Coop Danmark A/S, Anne Lise Bonnet Steensen, 7620 Lemvig, specialarbejder i Rockwool, Hans Jørgen Jensen, 9510 Arden, produktionsmedarbejder i Daka Denmark A/S, Kurt Ejgil Kristensen, 8723 Løsning, Følgende takkende for fortjenstmedaljen i sølv: Tv-inspektør i DR, Claus Dolling, 2300 København S, sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, Ingrid Marie Jensen, 8355 Solbjerg, sygeplejerske på Nordsjællands Hospital, Charlotte Munk, 3400 Hillerød, salgsleder i DSB, Søren Petersen, 5250 Odense SV, bruger i beskyttet beskæftigelse i Å-Center Syd Me-Tri, Rita Hansen, 6870 Ølgod, fuldmægtig i Region Nordjylland, Eva Djernæs Jensen, 9670 Løgstør, skovfoged i enheden Sønderjylland, John Peter Callesen, 6400 Sønderborg, lægesekretær på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Susanne Hansen, 6100 Haderslev, regnskabskonsulent i Regionshuset, Region Sjælland, Karen Christine Berthelsen, 4160 Herlufmagle,laboratoriefuldmægtig på Danmarks Tekniske Universitet, Johnny Ervin Ihlenstadt, 2750 Ballerup, lægesekretær på Nykøbing Falster Sygehus, Marianne Brandt-Hansen, 4862 Guldborg, dagplejer i Aabenraa Kommune, Jytte Franzen, 6230 Rødekro, overlærer på Højmeskolen, Merete Nestor, 5230 Odense M, 1. tandklinikassistent i Greve Kommunes Tandpleje, Jette Iris Holm, 4130 Viby Sjælland, oldfrue på Viborg Katedralskole, Jutta Krath Gravgård, 8800 Viborg, kunderådgiver i ATP, Udbetaling Danmark, Doris Borg Vedel, 7830 Vinderup, social- og sundhedshjælper på Mariendals Mølle, Anita Andersen, 9000 Aalborg, ernæringsassistent i Aabenraa Kommune, Rita Sørensen, 6230 Rødekro, social- og sundhedsassistent i Ringsted Kommune, Annelise Margrethe Olsen, 4100 Ringsted, social- og sundhedsassistent i Hedensted Kommune, Jane Jørgensen, 8722 Hedensted, pædagog i Daginstitutionen Galaksen, Mona Jørgensen, 7100 Vejle, ernæringsassistent i Aabenraa Kommune, Kirsten Sørensen, 6230 Rødekro, klinikassistent i Billund Kommunale Tandpleje, Lis Philipsen, 7200 Grindsted, social- og sundhedsassistent på Holbæk Sygehus, Lena Bruhn Møllnitz, 4300 Holbæk, portør i Region Hovedstadens Koncerncentre, Center for Ejendomme, Oluf Lindblad Bommelund, 3400 Hillerød, servicemedarbejer på Regionshospitalet Herning, Margrethe Katrine Lundsgård, 7490 Aulum, korporal i Hæren, Lars Grøndahl Jensen, 9740 Jerslev J, husassistent på Specialcenter Skovvang, Conny Gindeskov Nielsen, 7500 Holstebro,Følgende takkede for udnævnelse: Ambassadør i Jakarta og Dili, Rasmus Abildgaard Kristensen, Jakarta, dommer ved Retten i Aarhus, Kirsten Rødding Schmidt, 8940 Randers SV, kommandørkaptajn, Morten Ovesen, 2630 Taastrup, kontorchef i Skatteministeriet, Katrine Ibsen Bank, 4000 Roskilde, kommandørkaptajn, Lars Povl Jensen, 1311 København, Følgende var i afskedsaudiens: Oberstløjtnant i Hæren, Carsten Holm Albrektsen, 1354 København, dommer ved Retten i Aalborg, Carsten Michelsen, 9000 Aalborg, /ritzau/