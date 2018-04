Ønsket at en mere grøn plan for udviklingen af især et bestemt område ved Dalum Papir - Område 3 ned mod åen - var et stort emne på det borgermøde, der blev afholdt i Dalumhallen først på året. I februar, da der lå sne på jorden, stod en gruppe lokale borgere frem i avisen og uddybede, hvorfor de mener, området bør være grønt område. Foto: Rune H. Blichfeldt