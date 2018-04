DBU har nedsat en kvindekommission med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt som formand og Lykke Friis og Hummels bestyrelsesformand Christian Stadil i spidsen.

I forbindelse med kvalifikationskampen mod Ukraine præsenterede de en plan, der over de næste ti år skal løfte dansk kvindefodbold til nye højder efter EM-sølvmedaljerne sidste sommer i Holland. Der er absolut mange gode tendenser i initiativet, men det skurrer slemt i øregangene, når det overvejes, at licensklubber i mændenes Superliga ikke skal kunne opnå licens medmindre de også har en stærk elite-kvindeafdeling under selskabets hat.

I mange, mange år har kvindehåndbolden her i landet levet ganske udmærket og fostret store resultater i klubber, der ikke nødvendigvis havde en stærk herreafdeling. Uanset hvor ondt det gør at høre, så har mandefodbolden jo løftet sig til topprofessionelle højder af helt egen drift og skabt interesse hos tusinder og endda millioner af mennesker for sporten. Der er vel heller ingen anden vej for kvinde-fodbolden og det nytter ikke bare at kanalisere penge, der er tjent af mændene over til kvinderne.

Kvindefodbolden skal kunne klare sig selv. Der er flere og flere, der spiller fodbold hos pigerne og de klubber, der måtte have mulighed for at understøtte en kvindeafdeling skal det gøre det. Men det kan aldrig blive noget krav. I Brøndby har de klassehold for både mænd og kvinder, men det kræver sandelig også, at der er mange penge i omløb som nu og, at Brøndbys kvinder kan holde sig på toppen med europæiske kampe som grundlag. Og uanset hvad så er tilskuertallene til topkvindefodbold fornærmende ringe.

Bedre tilskuertal opnås dybest set ved, at der også på tilskuersiden bliver flere og flere kvinder, der vil se deres køn spille fodbold. Hvis de hellere vil se ingenting eller hellere Cristiano Ronaldo, Rasmus Falk eller Teemu Pukki, så er det jo en svær øvelse.

Tvang hjælper ikke kvindefodbolden til mere guld til Danmark. Det gør forståelse.