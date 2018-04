Tak til Bent Warncke for hans klumme i ugeavisen lige før påske om uproduktivt ordcirkus hos nogen i ledelsen af Sundhed & Omsorg - eller "Når en skovl ikke bare er en skovl."

For et år siden omorganiseredes hele gruppen af sygeplejersker, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere og socialarbejdere, for at de kunne passes ind i en computers regneark.

Det blev den rene pærevælling. Men det var for effektivitetens skyld, sagde man.

Sådan lidt ligesom landmanden, der drøner effektivt marken rundt på sin traktor i høj fart uden at sætte ploven i jorden.

Da der så var medarbejdere i Sundhed & Omsorg, der alligevel "satte ploven i jorden," så sagde ledelsen opgivende: "Jamen, de er jo ledelsesresistente."

Nu er der ifølge ledelsen af Sundhed & Omsorg sket en nytænkning af hele organiseringen.

Og jeg vil være optimistisk og tro på, at ledelsen har lyttet og indset fornuften i at sætte ploven i jorden og ikke bare drøne af sted i høj fart.

Jeg har i mere end to år fået god pleje og pasning og omsorg. Det er jeg meget taknemmelig for, og jeg har et stort håb om, at det må fortsætte.