En ny undersøgelse viser, at få danskere ved noget om EU's nye persondataforordning, som ellers giver mere beskyttelse til forbrugeren. A&B Analyse har lavet undersøgelsen for Odense-virksomheden HR-Skyen.

Mindre end hver tredje dansker har hørt om den omfattende og vigtige persondataforordning, GDPR, som træder i kraft 25. maj i år. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet A&B Analyse har lavet for rekrutteringsvirksomheden HR-Skyen, som ligger i Odense. - Det er paradoksalt, at man laver så gennemgribende lovgivning for at beskytte forbrugerne og ikke gør mere ud af at fortælle forbrugerne om det, siger HR-Skyens direktør, Ali Cevik. GDPR - også kaldet EU Persondataforordning - skal sikre klar og konsistent databeskyttelse i EU. Den træder i kraft 25. maj i år.Det vil sige, at der til maj kommer nogle forstærkede rettigheder til forbrugerne.Der kommer øgede krav til databeskyttelse, og der er ens regler for alle - både offentlige og private virksomheder.Ydermere vil der komme en signifikant straf, hvis virksomhederne ikke lever op til ovenstående regler. 1258 tilfældigt udvalgt voksne forbrugere fra hele landet har deltaget i undersøgelsen. EU's persondataforordning skal sikre, at forbrugernes personlige oplysninger bliver slettet, samt at mange private oplysninger slet ikke registreres i første omgang. Forbryder virksomhederne sig mod forordningen, bliver der tale om hidtil uset høje bøder på op til fire procent af virksomhedens globale omsætning. - Hvis der kommer en sag, hvor en forbruger kræver indsigt i sine oplysninger og vinder over en højtprofileret virksomhed, kan det være gnisten, der tænder det hele. Så kan andre også se, at de kan rejse en sag, og flere vil formentlig gøre det, hvis de har et horn i siden på virksomheden, forklarer Ali Cevik.

Store udfordringer

Odense-virksomheden HR-Skyen er et online rekrutteringssystem, som længe har forberedt sig, så virksomheden kan være klar, når den nye lovgivning bliver en realitet. Inden for rekruttering er der store udfordringer i forhold til persondata. - Folk skriver rask væk en lang række dybt personlige oplysninger i en ansøgning, og det skal et system som HR-Skyen kunne håndtere, så kunderne ikke skal bekymre sig om brug på GDPR, forklarer Ali Cevik. Han mener, at det manglende kendskab til persondatabeskyttelse i sidste ende kan betyde, at folk ikke kommer videre i deres karriere, og at virksomhederne ikke får de bedste kandidater til deres stillinger. - Det er vigtigt, at folk føler sig trygge. Vi risikerer, at folk holder sig tilbage og eksempelvis undlader at søge et job, hvis ikke de kender til de regler, der skal beskytte dem, uddyber han.

Forbrugerne er utrygge