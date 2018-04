Middelfart: Danmarks berømte kunstner Asger Jorn og hans kunstneriske arbejdsgange med ler er inspiration og udgangspunkt, når elever på Nørre Aaby Skole og Skrillingeskolen ælter med ler i april. Det sker gennem projektet "Hele Danmark arbejder med ler".

Eleverne er blandt de 100 1. klasser fra hele landet, som har travlt med leret. Klassen har fået et specifikt dogme og én slags ler. De skal bruge redskaber, som alle har adgang til - det kan være linealer, fødder og cykler.

Hver elev skal fremstille et kunstværk, som sammen med tusinde andre værker af børn fra hele Danmark udstilles i Danmarks største børneudstilling. Den finder sted på Museum Jorn, Silkeborg i perioden fra 9. maj til 7. juni.

- Vi glæder os meget til at se bidraget fra Nørre Aaby Skole og Skrillingeskolen. Projektet er en invitation til at tænke kreativt. Jorn troede på, at vi alle er kreative, og vi vil gerne hylde Jorns tilgang, siger museumsdirektør ved Museum Jorn, Jacob Thage.

Hvert barn får en voksenfribillet til museet, så han eller hun kan komme og se sit kunstværk sammen med sin mor eller far. Der er gratis adgang for børn under 18 år./EXP