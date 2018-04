Et skib fra Aarhus Universitet ser i en uge nærmere på, hvordan indsnævringer i Storebælt påvirker havstrømmene, og hvad det betyder for dyrelivet i bæltet. Forskerne mener, at de særlige strømforhold har en gavnlig effekt på økosystemet i Storebælt.

Nyborg: Aarhus Universitets forskningsskib, Aurora, sejler i denne uge Storebælt tyndt for at undersøge, hvordan en række indsnævringer påvirker vandmassernes strømning. De specielle strømfænomener i Storebælt kan være forklaringen på, at de danske farvande har et meget produktivt økosystem og store bestande af fisk og marsvin.

Selv om Storebælt er langt det bredeste af de danske bælter og sunde, er det karakteriseret ved dels store områder med moderat vanddybde, dels en smal, men dyb rende, som strækker sig fra Kattegat i nord til den vestlige Østersø i syd. Denne rende spiller en vigtig rolle for havmiljøet i indre danske farvande blandt andet på grund af indstrømningen af salt- og iltrigt vand til Østersøen. Renden er også kendt som Rute Tango, når den benyttes af den tunge skibstrafik.

Den seneste forskning fra Aurora har vist, at der flere steder langs den dybe rende optræder såkaldt hydraulisk kontrol, et særligt strømfænomen med enorm indflydelse på havmiljøet. Fænomenet er velkendt fra undersøgelser i laboratoriet, men i naturen er forholdene imidlertid yderst komplicerede på grund af jordens rotation, som afbøjer vandmassernes strømninger.