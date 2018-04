Voldtofte: Som Fyens Stiftstidende kunne fortælle 3. november 2017, revnede Ann Sofie Lindebjerg Larsens hus på Voldtoftevej i 2016.

Hun og kæresten mener, det skete, efter at Refsvindinge Entreprenør ApS havde udført gravearbejde for Assens Forsyning, da spildevand og skyllevand blev separeret på vejen, og der blev gravet op lige ud for deres hus. Vejtromlen lavede ifølge parret så store rystelser ved arbejdet, at det gav revner i huset flere steder.

Revnet hus 1. august 2016 modtog parret Ann Sofie Lindebjerg Larsen og hendes kæreste på Voldtoftevej i Voldtofte, ligesom andre berørte beboere i området, et brev fra Assens Forsyning.



I brevet stod, at der var opstart på separering af spildevand og regnvand på Voldtoftevej ved deres hus. Refsvindinge Entreprenører ApS skulle udføre opgaven for Assens Forsyning, og at "da vi skal udføre store udgravninger, skal vi ifølge Byggelovens §12 gøre Jer opmærksom på, at det kan medføre skader på for dårligt funderede ejendomme, hvis de ligger meget tæt på vejen", stod der.

Ifølge Ann Sofie Lindebjerg Larsen kan hun se frem til mellem 25.000 og 30.000 kroner i erstatning til at reparere skaderne for. Ifølge hende en vurdering af taksatoren fra Gjensidige Forsikring, som repræsenterer Reftsvindinge Entreprenør ApS.

Men det mener hun ikke er nok til at dække udgifterne for arbejdet.

- Det er slet ikke nok til at reparere revnerne, fortæller hun.

Hun mener i stedet, det vil koste op mod 100.000 kroner inklusive netpudsning. Det tal har hun fra en murermester, siger hun. Han kom ud og så husets skader og kom med sin vurdering.