Georg Jørgensen, Haarby, medlem: - Min interesse for modeltog startede, da jeg var en halvstor knægt. Vi tre brødre fik et elektrisk tog tilsammen. Så har jeg leget med det siden. Der var for lidt ledninger med, men så måtte vi stjæle fra juletræet. Jeg har eksperimenteret med elektronikken omkring modeljernbaner. Jeg har fået sat mange modeljernbaner op, men det der med at få sat huse og alt det andet ragelse op, den evne har jeg ikke. Det er mere for at få det til at virke, jeg interesserer mig for. Det er mere styringen end togene, der interesserer mig. Finissen i gamle dage er ikke det samme som i dag. Foto: Martin Kloster

Boris "Busser" Hannibalsen, Tommerup, medlem: - I starten var det der med, at togene kunne køre, jeg syntes var interessant. Som barn havde jeg tog, men det satte min far på loftet, så det rustede til. Jeg snakkede med konen derhjemme, og hun siger: 'Hvorfor kører du ikke ud og køber et nyt tog?' Jeg tænkte arrh, det ved jeg ikke. Så kørte jeg ud til Beto (modeljernbaneforretning i Odense, red.). Så blev det Märklin. Så kom det stille og roligt. Så købte jeg hos en, der solgte hele sit anlæg. Der var tog i hele garagen. Jeg gav 21.000 kr. I starten skulle det være mange tog, og jeg skulle skifte og køre mange ved siden af hinanden. I dag er det mere at bygge noget og få det til at ligne. De andre må gerne køre et tog. Bare jeg kan få lov til at bygge. Foto: Martin Kloster

Steen Nielsen, Haarby, baneformand i Vestfyns Modeljernbaneklub: - Jeg fik aldrig Märklin-tog som barn. Jeg havde en legekammerat, hvis far rejste til Tyskland, fordi han fabrikerede lamper. Han havde Märklin-tog med hjem. Det var med store øjne, jeg så på dem. Jeg samlede i stedet nogle småbiler, der passede til. Men Märklin-tog blev det aldrig til. Men engang fik jeg overtalt min kone til, da vi var på ferie i Tyskland, at der var et ualmindeligt billigt startsæt, jeg skulle have. Det var bare kun lige et startsæt og ikke andet (som siden voksede til meget mere, red.). Det var ren nostalgi. Jeg har haft interesse for jernbanen, siden jeg var dreng. For mig har interessen været nostalgien og prøve at bygge de maskiner og materiel, som vi som børn lå og kørte i dengang. Foto: Martin Kloster