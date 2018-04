Vestfyns Modeljernbaneklub er glad for at være rykket ind i de nye lokaler på Skolevej i Haarby. Men modeljernbanefolket kunne sagtens bruge mere plads, fortalte de, da avisen "steg på" i klubben.

- Vi kom til at snakke med Lokalhistorisk Forening (i Haarby, red .), der var meget interesseret i bygningen på Skolevej 6. De ville have nogle andre med og vi kunne godt se os selv i noget af det her, siger Steen Nielsen.

- Vi startede for godt og vel 10 år siden her i Haarby ude i industrikvarteret i nogle lokaler. Men det fungerede ikke. Så vi fandt nogle lokaler i Assens. Det var i en kælder i Østergade under et solcenter, beskriver Steen Nielsen de lidt ydmyge, dunkle forhold.

Baneformand, Steen Nielsen , står ved et højteknologisk kontrolpanel og styrer hele molevitten, der mest ligner et landskab fra Harzen, da avisen er "steget på" i klublokalerne på Skolevej i Haarby.

Åbent hus Vestfyns Modeljernbaneklub holder åbent hus for alle interesserede i lokalerne på Skolevej 6A i Haarby. Det er lørdag 28. april klokken 10-16 og søndag 29. april klokken 10-15.Ifølge klubben vil der være skattejagt for børnene og mulighed for at købe kaffe, kage og sodavand. Overskuddet går til indkøb af materialer. Det er gratis at komme forbi og blive klogere på modeljernbaner.

For de kan få altid få togene til at køre til tiden. Også IC4.

- Hvis det skulle have været ud i fuld målestok, så skulle vi have haft fire-fem meter mere, nævner Steen Nielsen.

Forrummet bruges som kaffestue og er fælles "perron" med Lokalhistorisk Forening. Men kunne der slås hul i betonvæggen til at udvide banelegemet ind til forrummet, ville det være ren ønsketænkning for modeljernbanefolket. Ingen tvivl om det. Ingen.

- Vi er meget glade for det, siger Steen Nielsen, men siger også - og det er det notoriske problem for de fleste modeljernbanefolk:

Selv om Steen Nielsen, som hovedparten af de godt 12-15 medlemmer, mestendels er deroppe i årene, hvor bladene er få, så elsker han at lege med deres tog som drenge.

- Det er nok legebarnet. Men nok også det der med at fremstille et eller andet med sine egne hænder og fantasi. Det er utroligt sundt for hjernen, mener Steen Nielsen.

- At omsætte idéer til praktiske ting. Det får vi ikke mange muligheder for i det daglige, tilføjer han, da et godstog har passeret hovedbanen, der er en art kopi af den i København.

Byggesættet, der ligner hovedbanen, har en værdi af en lille tusse. Uden en hovedbane dur det altså ikke, hvis det skal ligne the real deal derude i virkeligheden.

Mens Steen Nielsen styrer banen, og Boris "Busser" Hannibalsen piller ved skinnerne, kigger Troels Tvedebrink interesseret med. Han har været på togmesse i Kolding. Han kom i kontakt med Steen Nielsen, der inviterede ham ned i klubben for at se det hele an. Klubmedlemmerne mødes hver uge. Troels Tvedebrink er solgt her tæt ved modellen af Høed Trinbræt. Han melder sig ind uden at tænke på kontingent eller noget.

Ifølge Steen Nielsen kan man praktisk talt bygge alt og få den bane, man lige præcis ønsker sig. Det er i stedet pengepungen der afgør, hvor langt man vil gå linjen ud.

- Der findes firmaer som siger: 'Kom, vis os en model, så bygger vi den til dig. Den koster så måske 20.000 kr.', siger Steen Nielsen.

Derfor bygger han og andre i modeljernbaneklubben også selv deres egne modeller. Det er noget billigere.

Toget har forladt Høed igen. Og avisen tøffer af.