Trods en glæde over, at der er planer om en mere innovativ og indbydende Kulturøplads, så efterlyser de erhvervsdrivende på selve Kulturøen stadig bedre muligheder for at gøre forbipasserende opmærksomme på, hvad de tilbyder indenfor.

Middelfart: De erhvervsdrivende på Kulturøen i Middelfart er overvejende positive over for de reviderede planer, kommunen har for pladsen uden for kulturhuset , så der skabes mere liv omkring - og forhåbentlig inden for - på øen.

Helle Broen har blandt andet foreslået, at man bruger affaldsskurerne foran Kulturøen til reklameplads, idet de alligevel står der. Men selvom Venstres gruppeformand Regitze Tilma, som også er formand for Teknisk Udvalg, anerkender, at de erhvervsdrivende på Kulturøen ønsker at reklamere for deres tilbud, så påpeger hun samtidig, at der er andre hensyn at tage:

- Jeg synes faktisk, at der er gjort en del ved skiltningen de senere år med meget større tekster på selve bygningen og meget længere oppe. Men jeg kan godt høre, at det er noget andet, de vil. Det er noget med markedsføring og reklame af aktiviteter. Men det handler jo også om at bevare et bybillede, der er pænt, siger Regitze Tilma og påpeger, at det kan blive en glidebane, hvor alle erhvervsdrivende i byen så pludselig skal have lov til at have store reklameskilte hængende, hvis man giver lejerne på Kulturøen tilladelse hertil.