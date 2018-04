Debat: Geopark: Unescos kvalitetsstempel gør os synlige i verden

Synspunkt: Sig "Sydfyn og øerne" og det bedårende, bakkede landskab, det blinkende hav og øernes fine konturer stiger op for dit indre blik. I hvert fald, hvis du er født her, bor her eller besøger området af og til.

Selvom vi, der bor og arbejder her, ved, at øhavet med omgivelser er noget helt unikt og fantastisk, må vi se i øjnene, at det er der ikke ret mange andre, der ved. Derfor vil Unescos udnævnelse som Global Geopark være af stor betydning, når vi skal markedsføre netop vores egn i hård konkurrence med resten af verden. Og det skal vi. Vi har brug for de arbejdspladser og indtægter, en øget turisme i Det Sydfynske Øhav vil føre med sig.

Hvis det skal lykkes, har vi brug for den samlende fortælling, der ligger i, at de fire kommuner rundt om Det Sydfynske Øhav tilsammen bliver en Unesco Global Geopark. Vist har hver kommune og hver ø sin særegne kulturhistoriske fortælling, som skal formidles, når først gæsterne er her, men udadtil i den globale konkurrence står vi stærkest sammen under et Unesco-kvalitetsstempel.

Odsherred Kommune fik sin Unesco Global Geopark-udnævnelse i 2014, og det har sat gang i en positiv udvikling i området. Ordene "Landskabet, lyset og livet" sammenfatter de udviklingsområder, man satser på i Odsherred: De smukke istidslandskaber, de gode råvarer og den gode mad; Odsherreds kulturhistorie - med fundet af Solvognen i Trundholm Mose som et omdrejningspunkt - og et fokus på de mange kunstnere, der gennem tiden har været tiltrukket af Odsherred.

I disse år spirer og gror det overalt i Odsherred. Både nye iværksættere og erfarne aktører udvikler nye ideer og oplevelser, der blandt andet kulminerer i en årlig Geopark-festival i sensommeren og en fødevarefestival i efterårsferien. Geopark Odsherreds direktør, Hans-Jørgen Olsen, forventer en merindtægt på turisme på seks-ni procent over de første fem år.

Vi kan gøre noget tilsvarende rundt om Det Sydfynske Øhav, og vi har rigtig gode forudsætninger for at gøre det: Geologiske interesseområder af internationalt format som Øhavets sunkne landskaber og lokaliteter som Klintholm, Voderup Klint, Svanninge Bakker og Ristinge Klint. Vi har en stærk tradition for sejlads, en spændende søfartshistorie og historiske herregårde i smukke omgivelser fyldt med gode fortællinger. Vi har et frodigt og levende landskab, hvor flere og flere dedikerede fødevareproducenter tryller nye oplevelser i mad og drikke frem - og en Øhavssti og fine cykelruter, der fører gennem det hele. Vi kan ø-hoppe fra den ene charmerende småø til den anden eller via færger og broer komme rundt mellem øer og købstæder og ad hyggelige småveje rundt i de smukke landskaber. Her er både mulighed for action og for ro. Vi har rigtig meget at byde på, og Det Sydfynske Øhav gemmer på endnu flere oplevelser og fortællinger, som bare venter på at blive afdækket og fortalt.

Er sådan en geopark ikke bare kejserens nye klæder, et slag i luften og endnu en rapport, der bliver lagt på hylden for at samle støv?

Nej, det er en Unesco Global Geopark-udnævnelse bestemt ikke. Den gives nemlig kun for fire år ad gangen, og i løbet af de fire år skal vi overfor Unesco kunne bevise, at der er udvikling og fremdrift i geoparken. Vi skal dokumentere, at borgerne deltager aktivt i udviklingen, at vi arbejder bæredygtigt, og at geoparken også har fokus på uddannelse og forskning med afsæt i det unikke landskab. Kan vi ikke det, bliver godkendelsen ikke fornyet.

Geoparken medfører ikke ny lovgivning eller begrænsninger i lodsejernes muligheder for at drive deres land- og skovbrug som de ønsker. Geoparken handler om øget turisme, om udvikling, uddannelse og om forskning: Vi skal lære at forstå og bruge vores landskab, råvarer og historie på nye måder, så gæster udefra kan komme her og få oplevelser i særklasse med sig hjem.

Det Sydfynske Øhav er et landskab i verdensklasse, og en geopark-udnævnelse vil understrege det og hjælpe alle os, der arbejder med turisme og oplevelser i og omkring Det Sydfynske Øhav, med gøre det synligt overfor resten af verden. Samtidig vil kvalitetsstemplet "Geopark" give alle borgere i de fire kommuner, der omgiver øhavet, grund til at ranke ryggen og være stolte over, at vi bor et sted med nogle helt unikke lokaliteter og kvaliteter. Et sted, som vi hele tiden bliver klogere på, værdsætter og giver videre, både til turisterne og til de kommende generationer.