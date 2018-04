Nyborg Slot. Stop ødelæggelsen af dansk kulturarv

Jeppe Frank Christensen, Nyborgvej 90, 2. th, Odense C - formand for Odense Konservativ Ungdom<br />og Anders Storgaard, Vesterbrogad

Lokaldebat

Debat-indlæg af Jeppe Frank Christensen, Nyborgvej 90, 2. th, Odense C - formand for Odense Konservativ Ungdom og Anders Storgaard, Vesterbrogade 99 C, Vesterbro, København, landsformand for Konservativ Ungdom

Debat: Det er på tide at sige fra over for den totale mangel på respekt for dansk kulturarv. Det er på tide at redde Nyborg slot. For Nyborg Slot er ikke et hvilket som helst slot. Vi taler om et af Danmarks bedst bevarede kongeslotte, hvor dele af den gamle borg fra 1170 stadig står. Nogle af vores lands største helte som Valdemar den Store og Valdemar Sejr er dybt forbundet til dette unikke historiske sted. I senmodernismens hellige navn vil man desværre kaste al denne historie ud med badevandet for at "modernisere" borgen.

"Modernisering" kan lyde så pænt. Hvad, der desværre er det sørgelige faktum, er, at ordet - som så tit - er en eufemisme, der skal dække over en filistrøs ødelæggelse af de levende beviser på Danmarks historie. Projektet er i gang; i disse dage er historiske bygninger blevet jævnet med jorden, og i al ydmyghed spørger vi: Til hvilken nytte? Den gennemgående tanke bag projektet er forfejlet. Man tror fejlagtigt, at man sætter Nyborg på landkortet ved at renovere den gamle borg og gøre den ny, men det er jo netop stedets historiske tyngde, som giver den dens værdi. Hvad bliver det næste? Skal Christiansborg have glasfacader, Fregatten Jylland et moderne kanontårn og Det Kongelige Teater støbes i beton?

Ødelæggelsen af Nyborg slot er spild af 351 millioner. Det vil smadre et historisk monument, erstatte det med en grim betonklods, og det vil ødelægge områdets fremtidige muligheder for turisme. Sig fra over for modernismens klamme hånd. Sig fra over for ødelæggelsen af unik dansk historie. Red Nyborg Slot.