Lokalhistorie

Fyens Stiftstidende har dækket livet på Fyn siden 1772, og en journalist og fotograf var også til stede på Flakhaven 10. juli 1961. Under overskriften "Bykernen i Odense bliver i sommer forvandlet til et skyttegravslandskab" dækkede avisen den kommunale elforsynings udgravninger gennem byen.

Den nye transformerstation ved Klosterbakken, der var i færd med at blive monteret, skulle have de nødvendige kabler lagt, så stationen kunne tages i brug om efteråret.

- Det er højspændingskabler til den nye 60.000 volts transformerstation, der er blevet rejst på Klosterbakken, forklarede direktør P. Frederiksen til avisen og fortsatte:

- Samtidig med, at elforbruget vokser, stiger naturligvis også belastningen, og det er for at sikre den nødvendige spænding i den indre by, at den 60.000 volts transformerstation er blevet bygget. Vi lægger et højspændingskabel ud til Fynsværket. Det er det, vi i øjeblikket fører over Flakhaven. Derefter skal det videre ad Nørregade og Tolderlundsvej.

- Samtidig føres der 10.000 volts-kabler forskellige steder i byens centrum. Det vil i de nærmeste måneder kræve udgravninger fra hovedbanegården ad Østre Stationsvej gennem Kongensgade og Klostervej, ud på Vestergade og ned ad Klosterbakken, sagde direktøren.

Billedet her er et af de cirka 12.000 fotos, der findes på sitet fynskebilleder.dk. De er blot et lille udsnit af de 900.000 negativer, som pressefotograferne på Fyens Stiftstidende tog i perioden fra 1943 til 1970. De 12.000 billeder er tilgængelige for alle. Gratis.

- Vi har brug for hjælp til at få de mange tusinde fotos fra Odense og Fyn, der findes på fynskebilleder.dk, registreret. Det kræver ikke, at man har et stort lokalkendskab. Det vigtigste er, at man har lyst til at hjælpe os med at koble fotos og oplysninger sammen, siger Odense Stadsarkivs it-arkivar, Timm Frank.

Hvis der blandt Ugeavisens læsere skulle være nogen, der vil hjælpe med registreringen, kan Timm Frank kan kontaktes på tif@odense.dk.

Fynskebilleder.dk gik i luften i 2008, og samtidig blev aftalen mellem Fyens Stiftstidende og Odense Stadsarkiv udvidet, så negativsamlingen for årene 1970-1994 også blev overgivet til arkivet. Denne gang drejede det sig om rundt regnet fire millioner fotografiske optagelser.

(Kilde: Fyens Stiftstidende)

BILLEDTEKSTER:

Billedet af udgravningen på Flakhaven er taget af en fotograf fra Fyens Stiftstidende 10. juli 1961 og er et af tusinder på fynskebilleder.dk. (Foto: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling/Odense Stadsarkiv)

Transformerstationen på Klosterbakken, hvortil der blev lagt kabler i 1961, er stadig et knudepunkt i Odenses strømforsyning. (Foto: Hanne Kaarsted