Planer om en 69 kvadratmeter stor LED-skærm på en bygning ved Rosengårdcentret har sat sindene i kog. Bl.a. boligselskabet Civica er kraftigt imod af frygt for, at den vil genere områdets beboere. Tirsdag afgøres sagen politisk.

Skal makkerparret bag den omstridte lysreklame på Fisketorvets højhus i Odense have lov til at udvide biksen med en ny stor skærm?

Det spørgsmål skal By- og Kulturudvalget svare ja eller nej til tirsdag.

Det er investor René Groth og reklamefirmaet Track One med Lars Overby i spidsen - begge er kendt fra bl.a. deres involvering i reklameskærmen på Fisketorvet - der har søgt tilladelse til at opsætte endnu en LED-skærm. Denne gang på endegavlen af en høj bygning på Tagtækkervej tæt ved Rosengårdcentret.

Embedsfolkene i forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til den ansøgte LED skærm, forudsat at den overholder en række betingelser angående trafiksikkerhed, men forud for udvalgsmødet er der skepsis hos flere partier, og det gælder også rådmand Jane Jegind (V).

- Nu har vi foretræde i morgen, siger hun med henvisning til, at René Groth har bedt om foretræde for udvalget.

- Men vi (Venstre, red.) hælder til at sige nej. Det er ud fra belærte erfaringer. Forvaltningen skriver, at det er svært at vurdere, om skærmen vil være til væsentlige gene for de enkelte borgere og området som helhed.

- Hvis det er en svær vurdering, så kan det ligeså godt falde sådan ud, at det rent faktisk bliver til væsentlig gene, som at det ikke gør, siger hun.