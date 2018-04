Nr. Lyndelse/Nr. Søby: Borgerne i Nr. Lyndelse/Nr. Søby har her i starten af året været inviteret til at komme med bud på den fremtidige udvikling i området. Det sker i såkaldte byting, som kommunen arrangerer, og det tredje står for døren. Det bliver tirsdag 10. april kl. 17 på Nr. Lyndelse Friskole.

Kommunen har samlet de mange ideer, som allerede er lagt på bordet, og tegnet tre forskellige, mulige fremtidsbilleder. Det er dem, borgerne mødes om.

- Borgerne selv er helt afgørende, når vi udvikler vores byer og lokalsamfund. De er hjertet, og deres glæde og lyst til deres by og fællesskabet her er med til at skabe fremtiden, siger borgmester Hans Stavnsager (S) i en pressemeddelelse.

Man forventer 600 nye indbyggere til de to landsbyer frem mod 2030.

- Vi står et vigtigt sted i processen lige nu og håber, at mange, der allerede har delt ud af deres ideer, vil komme at give deres anbefalinger til den overordnede retning for udviklingen, nævner projektleder Birgit Sønderskov Weber. /EXP