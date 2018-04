Tommerup: Der sættes lys på konspirationsteorier, når Tommerup Bibliotek har foredrag 23. april kl. 19. Her kommer kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitet Ole J. Knudsen for at fortælle om et udvalg af konspirationerne, og hvad konsekvensen ville være, hvis de var sande.

Hvad nu hvis det var rigtigt, at jorden er flad, at der aldrig har været mennesker på månen, at Andreas Mogensen aldrig har fløjet i rummet, at vi bliver oversprøjtet med kemiske stoffer fra flyenes kondensstriber, at der er aliens på Mars? Sådan spørges der.

Arrangementet er en del af "forskningens døgn". /EXP