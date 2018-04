3. Sådan kom jeg i behandling

- Jeg indså, at jeg var spilafhængig, da min fireårige søn en dag spurgte: "Far, skal du nu spille igen?". Den sætning ramte lige i maven. Når jeg havde ham hjemme hos mig, var jeg i Brugsen for at spille 10-15 gange på en dag. Resten af tiden tjekkede jeg resultater på min telefon. Når en fireårig dreng kan registrere, at der er noget galt med far, så er der virkelig noget galt. Så gik jeg i behandling. Næsten fra den ene dag til den anden. Men jeg fik et tilbagefald. Efter behandlingen havde jeg et ugentlig loft på 68 kroner, som jeg måtte spille for. Jeg vandt 300.000 kroner, og gradvist gik det den forkerte vej igen. Jeg mistede mit kørekort på grund af spritkørsel, og det gamle trummerum vendte tilbage. 2. påskedag gik jeg i behandling. Min søn siger, at det er godt, at jeg prøver at komme ud af det igen.