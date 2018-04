Ludomani

S og DF lægger op til markante begrænsninger for bettingfirmaer og andre spiludbydere.- Det spillemarked, vi tillader i Danmark, fører til meget omfattende sociale problemer for en ret stor gruppe, og derfor skal vi gribe ind, siger skatteordfører Jesper Petersen (S).

De fleste, der færdes på diverse reklamefinasierede tv-kanaler eller surfer på nettet, kender det. Bettingfirmaer og online-kasinoer, der med meget direkte markedsføring forsøger at kapre kunder til butikken med spillebonusser på flere tusinde kroner - bonusser, der vel at mærke ikke udbetales kontant, men som udløses som spillevaluta, hvis kunden selv bruger minimum et tilsvarende beløb. Men spillebonusserne - og spiludbydernes meget markante markedsføring på nettet og på tv - fastholder personer med et spilleproblem i usunde vaner og øger risikoen for, at endnu flere udvikler ludomanisk adfærd, mener Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Forud for forårets opfølgning påFolketingets liberalisering af spillelovgivningen fra 2012, der gav en række udenlandske spiloperatører licens til det danske marked, foreslår partiernes skatteordførere Jesper Petersen (S) og Dennis Flydtkjær (DF) nu en række stramninger rettet mod spiludbyderne. I en kronik, som avisen Danmark bringer tirsdag, foreslår ordførerne blandt andet en markant begrænsning af spillebonusserne. "Spilfirmaernes bonusordninger og aggressive direkte markedsføring over for udvalgte kunder er med til at fastholde problemspillere. Vi foreslår, at der indføres et loft over spillebonusserne, og at gennemspilningskravene skal være enkle og gennemskuelige for forbrugerne", skriver de to ordførere. Det såkaldte gennemspilningskrav betyder, at bonusser skal gennemspilles et vist antal gange, før en eventuel gevinst kan overføres til spillerens konto. I realiteten betyder det, at en spiller ofte skal spille for et beløb, der er større end bonusbeløbet, før bonussen overføres.

Lottokupon er ok

Jesper Petersen foreslår et loft på 1000 kroner. - Jeg stødte for nylig på et eksempel, hvor en udbyder tilbød en bonus på 10.000 kroner mod en række gennemspilninger. Man giver et indtryk af, at her kan man får en masse penge gratis, men realiteten er, at det lokker folk til at selv at bruge betragtelige summer, siger Jesper Petersen. Der er tale om voksne mennesker, der vælger at spille på et marked, som politikerne selv har været med til at liberalisere. Hvorfor skal I blande jer i det? - Jeg vil godt understrege, at dem, der sætter en halvtredser på en lottokupon om lørdagen eller udfylder en tipskupon i ny og næ, skal have lov til det. Men vi ved, at det spillemarked, som vi tillader i Danmark, fører til meget omfattende sociale problemer for en ret stor gruppe, og derfor skal vi gribe ind og forsøge at beskytte de mennesker, som bliver ramt. Ud over et bonusloft foreslår skatteordførerne blandt andet også oprettelsen af en offentlig ludomani-linje, som spilfirmaerne betaler for samt indførelsen af et tabsloft, som kunder skal fastlægge, når de opretter sig som brugere hos spilfirmaer.

Spilfirma: Klar til dialog