Publikum må undvære at se Pernille Blume boltre sig i bassinet ved denne uges Danish Open.

Den danske OL-guldvinder har problemer med den ene skulder og er ikke i stand til at deltage.

I tæt samråd med sine trænere og efter aftale med Dansk Svømmeunions sportslige ledelse har hun meldt afbud.

- Jeg har gennem noget tid haft vedvarende skulderproblemer, og trods flere forskellige indsatser er vi ikke lykkedes med at få bugt med det.

- Jeg har derfor været nødt til at tage endnu et step tilbage i træning og fokuserer nu på at komme helt oven på, så jeg er klar til sommerens mesterskab.

- Det er virkelig ærgerligt, og jeg ville ønske, det kunne være anderledes, siger Pernille Blume i en pressemeddelelse.

Skulderen får nu noget ekstra ro, så den danske svømmer kan blive 100 procent klar til sommerens langbane-EM i Glasgow.

Afbuddet får ikke betydning for danskerens mulighed for at kvalificere sig til EM, idet Dansk Svømmeunions sportslige ledelse har valgt at udtage Pernille Blume.

Danish Open er det første store kvalifikationsstævne i Danmark siden EM på kortbane i Royal Arena i København i december.

For de stærkeste seniorsvømmere er hovedmålet ved Danish Open at kvalificere sig til sommerens EM på langbane i Glasgow.

- Ved Danish Open 2018 vil vores fokus naturligvis være på svømmernes kvalifikationer til sommerens sportslige hovedmål, som er EM i Glasgow eller EM for juniorsvømmerne i Helsinki.

- Samtidig er Danish Open også en oplagt mulighed for at vise flaget i forhold til det længere perspektiv gennem kvalifikation til vores landsholdsgrupperinger i det hele taget, siger sportschef Lars Green Bach.

Mens Blume er ude, stiller flere andre topsvømmere op til stævnet. Blandt andre Rikke Møller Pedersen, Mie Ø. Nielsen, Emilie Beckmann og Viktor B. Bromer vil deltage.

Danish Open foregår i Bellahøj Svømmestadion i København og begynder torsdag og slutter søndag.