Da anmeldelsen indløb klokken 01.30, vurderede vagtcentralen, at der var grund til at sende en talstærk politistyrke til Temabar. Da styrken ankom en halv time senere, gik teknikere i gang med at foretage undersøgelser. De tilstedeværende personer blev alle bedt om at lade sig fotografere.

Middelfart: Politiet mødte talstærkt op, da en 17-årige pige natten til lørdag anmeldte, at hun var blevet udsat for voldtægt på Temabar beliggende i Havnegade i Middelfart.

Politiet kan ikke kræve, at man lader sig fotografere. Jack Liedecke fortæller, at kun få af gæsterne modsatte sig. Han anslår, at politiet derfor ligger inde med billedemateriale af 30-40 personer, der befandt sig på diskoteket, da voldtægten skulle være foregået.

- Det sker ikke hver dag, at vi dokumenterer ved at fotografere folk, men det er sket før. I den konkrete situation havde vi et ønske om at få klarhed over, hvem der havde været til stede på det pågældende tidspunkt. Kommer der et signalement fra den pigen, kan det være, at det er sammenfaldende med et foto, siger Jack Liedecke.

Natten til lørdag afhørte politiet en del af gæsterne. Det videre forløb er, fortæller politikommissæren, at pigen skal afhøres mere indgående. I første omgang var hun for berørt af situationen.

- Derudover skal vi have gennemset noget video, og vi skal have foretaget nogle yderligere tekniske dispositioner.

Massefotograferingen og den umiddelbare afhøring af gæsterne tog omkring to timer.