Svendborg: Det er en af den danske litteraturverdens sværvægtere, som Svendborg Bibliotek får besøg af tirsdag den 17. april.

Her kommer forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen forbi og taler om menneskets sorg.

Det er ikke lang tid siden, at forfatteren udgav sin 10. roman "Sorgens grundstof". En bog, der gav hende Politikens Litteraturpris, og nu har læserne altså mulighed for at møde hende lige her i Svendborg.

Foredraget med Anne Lise Marstrand-Jørgensen finder sted på Svendborg Bibliotek og begynder klokken 19.30. Billetter koster 75 kroner. De kan skaffes på svendborgbibliotek.dk. (heng)