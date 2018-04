- Man kan også være mindfull i bevægelse. Rigtig mange mennesker har igennem mange år vænnet sig til at trække vejret i brystkassen og ikke helt ned i maven. Det er ret afgørende at få viden om, hvordan stress påvirker krop og hjerne. Hvordan tanker, følelser, krop og adfærd påvirker hinanden, siger Kitt Kongstad.

Med træning menes der ikke benhård træning på en fitnessmaskine. Træning er i dette tilfælde ligeså meget en træning i at være til stede i nuet. At få hovedet med, når tankerne spurter af sted. De to har et bud på, hvordan krop og hoved kan følges ad ud af stresstilstanden.

Middelfart: Stress kan være en svær byld at få hul på, men fysioterapeut Sara Stubgaard-Schmidt og psykoterapeut Kitt Kongstad har et nyt tilbud til stressramte: Træn det væk.

At komme ud af en stresstilstand handler også om at ændre sine vaner og sin tankegang. På kurset vil en del af medicinen være at komme udenfor. Nærmest uanset formålet. Om man vil gå en tur alene, eller om man skal have luget noget ukrudt, så skal man ud og røre sig.

- Der er evidens for, at det virker. Mindfulness og træning virker, siger fysioterapeuten, der forklarer, at åndedrætsøvelserne skal bruges ved de udendørs aktiviteter, og at der går tid med at lære at trække vejret helt ned i maven, hvis man har været vant til noget andet i mange år.

- Stress kan også være kropsligt ubehag. Det kan være væmmeligt at blive lagt ned for at slappe af. For eksempel når man skal sove, siger hun.

Derfor tager de to udgangspunkt i, hvordan den enkelte deltager har det og tilrettelægger træningen, så man udfordres tilpas under forløbet.

- Vi taler om stress som en del af processen med at forstå, være i og fremme trivsel, siger Kitt Kongstad.