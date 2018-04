Kloden rundt

Australien: En australsk dj står over for minimum to måneders fængsel for at nikke en skalle til Australiens tidligere premierminister, Tony Abbott, skriver nyhedsbureauet dpa. Dj'en, der går under navnet Astro Labe, fulgte i september efter Abbott 250 meter, inden han nikkede politikeren en skalle. Den 38-årige Astro Labe har erkendt sig skyldig i overfaldet. Da overfaldet fandt sted, gik rygtet, at det var en protest mod Abbotts modstand mod homoseksuelle vielser. Men Astro Labe har siden fortalt, at skallen var motiveret af personligt had til den tidligere premierminister. (ritzau)