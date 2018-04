Debat: Trafik på asfalt - ikke skinner

Læserbrev: Som billist er det med nogen undren, at Trafikstyrelsen/Vejdirektoratet stadig ikke har anlagt et tredje spor over Fyn. Man kan hver dag eller næsten høre i trafikradioen, at nu er der igen et uheld på E20. Altid mellem Odense Vest og Nr. Åby, hvor der er tre spor frem til Lillebæltsbroen.

Hvornår vågner de op inde i hovedstaden? Det er livsnerven mellem Øst- og Vestdanmark. Glem alt om nye spor til togene, for det er her, det sker.

Som pensioneret handelsrejsende græmmes jeg over, at det ikke er gået op for hverken politikere eller embedsmænd, at moderne trafik foregår på asfalt og ikke på skinner.