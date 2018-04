- Det har været sjovt at være selvstændig, men det er også et travlt liv. Jeg glæder mig rigtig meget til at få mere tid sammen med familien, ikke mindst mine tre børnenebørn, siger Peter Wagner, der har en søn boende i København og en i Hong Kong.

Peter Wagner overtog Papirhuset i Algade 1. oktober 1995. Det var dengang mest en bladkiosk med mange spøg- og skæmtartikler og kun et beskedent udvalg af papir. Med Wagner ved roret udviklede forretningen sig byens førende sted med papirvarer og kontorartikler, og butiksarealet i midtbyen blev efterhånden for trangt. Derfor forlod han for 10 år siden de 50 kvadratmeter i Algade for at få fem gange så meget plads i en stor hal i Middelfarts industrikvarter, hvor han siden har drevet ABC Kontorartikler/Papirhuset.

Egentlig ville han helst have solgt forretningen.

- Men, det er umuligt for unge mennesker at købe sådan noget, det vil bankerne ikke være med til, så nu lukker vi med et længere ophørsudsalg i stedet, siger han.