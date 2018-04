Liste T's fremtid er fortsat usikker efter krisemøde i begyndelsen af august. Medlemmerne kæmper videre, og senest i august 2019 melder man ud, om listen består eller ej. Og gør den ikke det, er veteranen Arne Ebsen parat til at gå tilbage til SF og stille op til kommunalvalget her.

Svendborg: Byrådsveteranen gennem 28 år Arne Ebsen bebuder, at han vil være på listen over byrådskandidater til kommunalvalget om knap fire år. Og overlever Liste T ikke så længe, er han klar til at melde sig ind i SF igen.

Det fortæller Arne Ebsen efter Liste T i begyndelsen af april holdt krisemøde om partiets fremtid, efter det ikke lykkedes at få en plads i kommunalbestyrelsen ved det seneste kommunalvalg i november sidste år.

Tilbagegang for lokallister Lokallisternes vælgertilslutning landet over er i frit fald, og skruen fik endnu et nøk ved valget i november, hvor 20 procent færre satte kryds ved en lokalliste sammenlignet med valget i 2013. Ved valget i 2017 var der således, 126.532 vælgere ud af landets 3.174.850 vælgere, der satte kryds ved en lokalliste, svarende til fire procent, viser tal fra KMD. Også i Svendborg slår landstendensen igennem, idet hverken Svendborg Lokalliste eller Tværsocialistisk Liste opnåede genvalg i efteråret. Tværsocialistisk Liste fik 877 stemmer, og det er et fald på 311 i forhold til valget i 2013, mens Svendborg Lokalliste gik tilbage med 478 stemmer og dermed måtte nøjes med 439 stemmer i alt. Tværsocialistisk Liste blev stiftet i 1978 i den tidligere Gudme Kommune, og i 28 år har Liste T's Arne Ebsen repræsenteret listen i kommunalbestyrelsen - først i den tidligere Egebjerg Kommune og siden i Svendborg Kommune efter kommunalreformen. Svendborg Lokalliste blev stiftet i 2005 af Jørgen Pless og hed dengang Sydfyns Borgerliste. De seneste to valgperioder har Finn Olsen været listens repræsentant i kommunalbestyrelsen i Svendborg, efter han i valgperioden inden da var valgt ind i den tidligere Egebjerg Kommune for Radikale Venstre, men i løbet af perioden sprang til den relativt nystiftede lokalliste.

På mødet i begyndelsen af april var dagsordenen at drøfte, hvordan listen i fremtiden kan bestå, hvordan nye kræfter kan føre det politiske arbejde videre - og i yderste konsekvens, om listen skal lukke.

Opbakningen til mødet var til at overse, idet kun to interesserede dukkede op, men man enedes om at mødes nogle gange i løbet af foråret og sommeren og i første omgang fortsætte drøftelserne.

- Og så vi har givet os selv til august 2019, forstået på den måde, at da skal det være afklaret, om vi stiller op til næste kommunalvalg. For hvis ikke vi stiller op, skal vi have tid til at organisere os i andre politiske bevægelser. Vi skal ikke holde uvisheden kørende, for det er der ikke nogen, der er tjent med, siger Arne Ebsen.

Han fortæller, at skulle det være tilfældet, er han parat til at gå tilbage til i sit gamle parti og stille og i regi af dét til kommunalvalget i 2021.

- Ja, så tænker jeg, at så vil jeg vende tilbage til SF.

Så hvad enten Liste T består eller ej, vil vi se dig stille op til kommunalvalget om knap fire år?

- Det er der en stor sandsynlighed for, ja.