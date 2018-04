Kloden rundt

Rummet: Hvis en flyvetur over skyerne ikke er nok for dig, så kan du om fire års tid komme på en højtflyvende rejse på luksushotel i det ydre rum. Rumhotellet bliver kaldt Aurora Station og planlægger at kunne indlogere dets første gæster i 2022, skriver CNN. Rumstationen er udviklet af det amerikanske selskab Orion Span. Den vil kunne huse seks personer ad gangen inklusive to besætningsmedlemmer, og selve turen i verdensrummet vil vare 12 dage. I løbet af en dag på rumhotellet vil gæsterne kunne se omkring 16 solopgange og solnedgange. Og en tur på dette luksushotel i rummet vil blot koste dig den nette sum af 9,5 millioner dollar, cirka 57,6 millioner kroner. (ritzau)