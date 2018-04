- Det kan ikke betale sig ikke at lave Mercedes. Vi kan ikke tjene penge på en Fiat, selv om der også kommer Fiat'er til verden her, siger han.

Det skal også hænge sammen for avlerne, så derfor bliver de nødt til at optimere deres egne chancer for at kunne få flest mulige Mercedes.

- Der er ikke penge i at lave Fiat'er. Her prøver vi at lave Mercedes. Man kan godt lave en Fiat på en Mercedes, men man kan ikke lave en Mercedes på en Fiat, forklarer han.

Gnags har særligt gode af slagsen. Det er ikke tilfældigt. Hans mor og far er valgt med omhu. Han er en Mercedes, hvis man kan sige det på den måde. Hans Jørgen Hoeck bruger gerne bilmærker for at gøre hesteavl lettere at forstå.

Hans Jørgen Hoeck trækker Gnags ud på gårdspladsen på Hesselhøj. Et vrinsk fra én af de andre stalde vækker hingstens mandighed, og den hopper rundt. Der er hopper i farvandet. Han har allerede leveret sæd til flere afkom, og det bliver ikke sidste gang, han skal sørge for at få spredt sine gener. Det er faktisk det, hele hesteverdenen handler om: gode gener.

Måske lyder en million kroner som mange penge, men i hesteverdenen er ikke ualmindeligt at betale millionbeløb for en ædel ganger.

Gnags er avlet og trænet af familien Hoeck, der har det som en livsstil og en fuldtidsbeskæftigelse at avle nogle af verdens smukkeste og bedste heste. De er kendt mange steder i verden for deres heste, mens livet i Nørre Aaby kan foregå i helt almindelige rammer, hvor deres tre drenge kan passe deres skole, og livet kan gå sin almindelige gang, som det nu gør i en familie.

Allerede dagen før havde en norsk millionær vundet en budrunde over hesten, og det sidste bud havnede på 125.000 euro. Altså lige under en million kroner. Hertil kommer moms oveni.

Han erkender, at det er dyrere at undfange heste på kunstig vis, men på den anden side kan han sikre, at der kommer en konstant levering af heste med gode gener, og at dette skaber et "flow" i salget af hestene.

- Livet er faktisk for kort til at avle heste. Man skal have gang i noget hele tiden, for ellers går der fire år imellem, man har en færdig hest, forklarer Hans Jørgen Hoeck. Derfor kommer der seks-otte føl om året på Hesselhøj.

På Hesselhøj går derfor 10-12 "ruge-hopper" rundt og sørger for, at der er en konstant leverance af varmblodsheste med gode gener. Mange af hestene på Hesselhøj er lavet som embryoer ved kunstig befrugtning, og andre er lavet ved inseminering.

I de 20 år, familien Hoeck har avlet Dansk Varmblod på Hesselhøj, har to af dem været præmiehingste. Her er Gnags den ene.

Et føl har jo den leveringstid, et føl har, og det gør, at en hoppe kun kan levere 7-12 føl i sin levetid. Her er der ingen garantier for, hvor mange af dem, der er Fiat eller Mercedes.

- Vi er ikke bange for at sætte en halv million til på en hest, men det skal også lykkes en gang i mellem, for vi skal ikke have mange heste, hvor de ikke kan sælges for de beløb, for så får vi underskud, siger Hans Jørgen Hoeck, der sammenligner salg af hestene med landmanden, der får penge for sin mælk. Det er ikke meget anderledes.

Når man dyrker ridesport på højt plan, skal man have finanserne i orden. På Hesselhøj koster det omkring 230.000 at opdrætte en tre et halvt-års hingst. Der bliver lagt mange timer i dens træning, og der er mange mennesker om den, for at gøre den til en hest, der kan sælges med fortjeneste.

I det meste verden kender man Hesselhøj for de smukke heste, og derfor kommer der ofte kunder fra hele verden for at se på hestene på Hesselhøj. Russere, amerikanere og europæere snupper en flyvetur til Danmark for at se, om de finder deres drømmehest i Nørre Aaby.

- Verden er lille. Det er nemt for folk at flyve fra for eksempelvis Los Angeles for at kigge på en hest. Så flyver de hjem igen dagen efter. Jeg vil tro, at 40 procent af vores heste bliver solgt til udlandet. De bliver mest solgt til Norge, Sverige og USA, forklarer Hans Jørgen Hoeck.

Da Gnags kom til verden, kunne familien hurtigt se, at han var noget særligt. Gode proportioner, gode gangarter og et godt temperament. Om han bliver en dygtig dressurhest, kan kun tiden vise. Han bruger sommeren over i Nørre Aaby til at sende sine gener ud i verden, men til efteråret skal han op til sin nye ejer i Norge, der er en erfaren dressurrytter.

Han kan mangedoble sin egen værdi, og at have en dressurhest i denne kaliber kan også være en god investering.

- Man siger, at når hesten er voksen, så er 70 procent op til rytteren, siger Hans Jørgen Hoeck.

Dermed ligger Gnags' skæbne allerede snorlige foran ham. Han skal begå sig på de internationale dressurbaner, høste præmier og klapsalver.