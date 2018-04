Klumme

Alle taler om det, men ingen gør noget ved det ... altså vejret.

Den gamle talemåde kom virkelig til sin ret her hen over påsken, hvor de fleste nok havde drømt om solstråler og havearbejde, mens vi derimod vågnede op til sne i mængder, hvis lige vi nærmest ikke havde set denne vinter. Det var en virkelig dårlig aprilsnar.

Vejret er et af danskernes foretrukne samtaleemner. Mange har DMI's vejr-app på speeddial på smartphonen, og flere skruer op for lyden, når vejrudsigten toner frem på tv-skærmen. Vi vil gerne kunne forudsige, følge med og planlægge. Jeg er ikke et af de mennesker, og jeg skal redegøre for hvorfor, det forholder sig sådan, senere.

I gamle dage, hvor landbruget var det, vi primært levede af, da var vejret virkelig vigtigt. Det kunne sikre os en god høst, eller det hele kunne skylle væk i regnbyger. Sådan er det naturligvis stadig for nogen.

Landet står på den anden ende, når Urd, Egon, Allan, Bodil og venner suser. Og heller ikke blæsevejret er den rene spøg, for det handler om mere end et par ruder i et drivhus eller et gammelt plankeværk, der skal skiftes. Husk blot Line Klivagers kamp mod vandmasserne på Faaborg Havn i januar 2017. Hun blev danmarkskendt for sin kamp mod naturens luner i de dage. Og så kommer det lige pludselig til at handle om nødberedskab, klimaforandringer og vandstandsstigninger.

Og for de folk, hvor levebrødet står på spil, da fylder vejret naturligt nok en hel del.

Mindre dramatisk var det for mit eget vedkommende, da mit (naive) håb om påskesol måtte briste, og vi endnu engang måtte i flyverdragten, finde kælken frem og ud for at bygge snemænd.

Ikke fordi det ellers er noget, vi har haft specielt mange lejligheder til denne vinter. Men altså - det skulle jo ikke have været lige nu! Det skulle jo have været i december, ik? Hvid jul. Så havde det været en helt andet snak.

Det kan godt være, at vi ikke kan gøre noget ved det, vejret. Men det gør noget ved os. Gråvejr gør os deprimerede og triste, sne i april gør os kuldskære og får os til at blive indendørs.

Dagene - især mandagene - bliver lidt sjovere, hvis solen varmer, og man ikke får våde eller kolde tæer af at gå igennem græsplænen.

På den anden side er der også et eller andet befriende over det faktum, at nogle ting kan vi bare ikke gøre noget ved. Uanset hvor meget vi hopper, springer og brokker os, så er vejret, som det er.

Min far sagde altid til mig som barn: "Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning".

Min far var spejder om en hals, og jeg tror virkelig, at han mente det. Som barn syntes jeg mest af alt, at det var åndssvagt at sige sådan, for jo! Der findes dårligt vejr!

Men som det ofte er med den slags "visdomsord", så begynder de at give mere mening, når man bliver ældre. Man kan vel kalde det en form for indsigt, der opstår med den øgede livserfaring.

Faktisk kan jeg af og til begynde at glæde mig over overraskelsen: Hvilket vejr mon det bliver i dag?

Det gælder om at sænke forventningerne. Derfor ser jeg heller ikke vejrudsigter eller tjekker DMI på mobiltelefonen. For hvis jeg har lyst til at tage børnene med i Zoologisk Have, så gør jeg det, uanset om det regner eller sner. Står jeg op om morgenen, og det regner, så pakker jeg regntøjet. Havde jeg tjekket vejret dagen før, var jeg måske blevet så nedslået over udsigten, at jeg havde udskudt planerne.

Man kan måske kalde det en form for vejr-mindfulness. At være til stede i nuet og være i det vejr, der nu er - i stedet for at have ønsket sig noget andet.

Jeg øver mig stadig på det.

Og hvis ikke, vi har lyst til at være ude i det - vejret - så kan vi jo stadig tale om det. Intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget.