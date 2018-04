At fynske MØ bliver hørt meget, både i Danmark og i udlandet, kan man nu se i copyright-organisationen Kodas årsberetning, som indeholder lister over de mest indtjenende Koda-sange i i 2017.

På listen over værker, der tjener Koda-penge i udlandet, ligger Lukas Graham på førstepladsen med sangen "7 Years", men på både anden- og fjerdepladsen finder man MØ med henholdsvis "Lean On" (med Major Lazer) og "Final Song".

Blandt de mest indtjenende sange i Danmark er MØ på andenpladsen, igen med "Final Song", og hun er desuden nummer ni på listen med Major Lazers hit "Cold Water", som Justin Bieber og hun lægger stemmer til.

På udlandslisten kan man i øvrigt se, at numre ikke behøver være nye for at blive spillet igen og igen: Nummer tre her er Aqua med "Barbie Girl" fra 1997.

De mest indtjenende danske numre i udlandet i 2017:

1. "7 Years" - Lukas Graham 2. "Lean On" - Major Lazer featuring MØ 3. "Barbie - Aqua 4. "Final Song" - MØ 5. "I Don't Like It, I Love It" - Flo Rida

De mest indtjenende numre i Danmark i 2017:

1. "Can't Stop the Feeling! - Justin Timberlake 2. "Final Song" - MØ 3. "Treat You Better" - Shawn Mendez 4. "All I Wanna Do" - Martin Jensen 5. "Love Yourself" - Justin Bieber 6. "Angel Zoo" - Phlake 7. "Nede Mette" - Blak 8. "For Evigt" - Volbeat ft. Johan Olsen 9. "Cold Water" - Major Lazer feat. MØ og Justin Bieber 10. "Closer" - The Chainsmokers ft. Halsey