Faaborg-Midtfyn: Søndag den 22. april bliver en vigtig hjertedag i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn inviterer aktive borgere til at samle ind til fordel for hjertesagen denne dag. Større grupper på 30 indsamlere kan endda modtage en gratis hjertestarter til opsætning efter eget valg. Sådan lyder opfordringen fra Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn via formanden, John H. Kjærup, i en pressemeddelelse. - Hjertestartere er med til at redde liv, så de gør en vigtig forskel for vores kommune, hvis f.eks. naboer i boligforeninger, virksomheder, foreninger eller medlemmer af sports- og spejderklubber samler en gruppe af indsamlere til denne dag, siger han. Alle grupper, der går de 30 ruter, modtager ud over hjertestarteren visheden om at gøre en forskel. De samler samtidig ind til livsvigtig forskning i hjerte-kar-sygdomme og støtte til ramte og pårørende. Også grupper på tværs af landet kan gå sammen om at dække 30 ruter. Det kan bl.a. være en gruppe af tidligere elever fra en folkeskole, der går sammen om at give deres gamle skole en hjertestarter, eller familiemedlemmer på tværs af geografi og generationer, der danner en gruppe, som går 30 ruter. Det er en nyskabelse, at en landsindsamling og et indsamlingsshow bliver afviklet samme dag. Der holdes "Hjertegalla" på TV2 Charlie. Alle indsamlere deltager i lodtrækningen om en bil af mærket Kia Rio til en værdi af 174.999 kroner. Man skal være fyldt 18 år for at deltage i lodtrækningen i tv-showet "Hjertegalla". /EXP