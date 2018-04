Faaborg: Det er dyrt at flytte hjemmefra, og det kræver et overblik at få SU'en til at række hele måneden. Derfor inviterer Faaborg Bibliotek nu til et økonomisk arrangement, hvor man kan få tips til at styre finanserne. Det sker 18. april kl. 19-21.

Her vil pengementor Pernille Robdrup fra Penge & Power stå for arrangementet, som er henvendt til unge fra 16 år. En ting er nemlig at bo hjemme ved mors fyldte køleskab og kunne bruge lønnen på fester og smart tøj, en anden ting er at flytte hjemmefra og pludselig skulle kunne få pengene til at dække både huslejen, mobilregningen og noget andet mad end spaghetti med makrel i tomatsovs.

Der er entre.

/EXP