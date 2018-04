Nordøstfyn: - Min mor tog sig af os, da vi var små. Derfor ville vi jo også gerne hjælpe hende, indtil hun ville på plejehjem.

Sådan indleder Lene Hestbæk historien om sin demente mor på 79 år, hvis sygdom er blevet forværret efter, hun blev sendt hjem fra et plejehjem efter bare én uge.

- Demenskoordinatoren fra kommunen blev ved med at sige, at vi skulle revurdere, om min mor ikke skulle på plejehjem. Til sidst takkede vi ja.