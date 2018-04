Tidligere minister og EU-kommissær Poul Nielson, der onsdag den 11. april fylder 75 år, passer ikke just på karakteristikken af den typiske toppolitiker.

Det har ofte lydt, at han har befundet sig bedre i lukkede forhandlingslokaler end foran en gruppe af spørgelystne journalister.

Men Poul Nielsons rygte som afmålt - og måske endda embedsmandsagtig - lader ikke til at genere ham synderligt.

- Det har man altid sagt om mig. Nogle er gode til at sælge billetterne, men der skal også nogle til at levere varen. Jeg har nok mest befundet mig i sidste kategori, siger han.

Poul Nielson kom første gang i Folketinget for Socialdemokratiet i 1971.

Otte år senere blev han den første energiminister nogensinde, da daværende statsminister Anker Jørgensen tildelte ham den nyoprettede post.

I den rolle var han med til at forme politikken mange år frem - både i forhold til olie- og vindmølleindustrien i Danmark.

- Min indsats dér betragter jeg som noget af det væsentlige, jeg har lavet, siger han.

I 1990'erne fik Poul Nielson på ny chancen som minister - denne gang for udviklingsbistand.

Her blev han kendt for med engagement og grundighed at arbejde med at bekæmpe fattigdom, men gennemslagskraften i medierne var beskeden.

Billedet gentog sig, da Poul Nielson i 1999 blev udnævnt til EU-kommissær for samme område.

Stædig, tør og nærmest fjendtlig over for journalisterne, lød karakteristikken af den danske EU-kommissær, der havnede nederst på listen, da britiske The Economist skulle give kommissærerne karakterer.

Men lysten til den grundige debat har altid været der, uanset hvordan medierne har beskrevet ham.

Siden Nielson i 2004 stoppede som kommissær, har han med jævne mellemrum markeret sig politisk, og for Nordisk Ministerråd udgav han i 2016 en større rapport om det nordiske arbejdsmarked.

Den tidligere minister håber da også, at hans fødselsdag vil blive betragtet som andet og mere end en "arkæologisk begivenhed".

Og selv om fremtiden næppe byder på opgaver i ministerstørrelsen, kunne Poul Nielson godt tænke sig at supplere sine hyppige kampe i Smørum Bordtennisklub med for eksempel en nebengesjæft som klummeskribent. (Ritzau)