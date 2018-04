OK18: Vores samfund er værd at værne om

Storkonflikten på det offentlige arbejdsmarked handler ikke kun om løn, arbejdstid og frokostpause. Den handler også om, hvilket samfund vi ønsker at leve i - os alle sammen. Den offentlige sektor og medarbejderne, som arbejder her, er en forudsætning for, at borgerne i Danmark kan leve det gode liv - uanset alder. Det private arbejdsmarked og landets produktion er afhængig af en god og veldrevet offentlig sektor. Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger, de er ikke modsætninger.

Danmark er kendt for en høj levestandard, vi er et af verdens lykkeligste lande og med lav kriminalitet. Vi arbejder aktivt for at nedbringe den negative sociale arv gennem gode børneinstitutioner, folkeskoler og uddannelsessystem. Vi passer på vores ældre, og bliver man syg, så er der behandlingsmuligheder.

Vores samfund er værd at værne om. Det er derfor vigtigt, at vi bakker op om og anerkender ordentlige arbejdsforhold og løn til de offentligt ansatte. Det er en forudsætning for høj kvalitet på blandt andet vores samfunds skoler, børnehaver, sygehuse og i ældreplejen.