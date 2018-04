Det er Tysklands største fodboldskole, som årligt har 10.000-12.000 deltagende børn. I Horne er der plads til cirka 60 børn, og her er det akademitrænere fra Hamburger SV, der står for træningen.

De to fodboldskoler er i den grad blevet en tradition i Horne. Hamburger SV Fussballschule afvikles for ottende gang. I år i weekenden 5.-6. maj.

- Vi opfordrer til hurtig tilmelding, for der plejer at blive stort set udsolgt til begge fodboldskoler, siger Hans Martin Møller fra Horne fS.

Dermed får de faktisk den ene gratis, for hver for sig koster Hamburg 675 kroner og Liverpool 995.

Horne: Horne Forenede Sportsklubber er lige nu ude med et knaldtilbud til fodboldglade piger og drenge i alderen 7-14 år, som til daglig spiller i FB&IF, Toftegårdens Idrætsforening, Horne fS eller Faldsled/Svanninge: De kan komme med på både Hamburger SV Fussballschule og Liverpool Way Football Camp for i alt 995 kroner.

Liverpool Way Football Camp kommer til Horne for niende gang, i dagene 27.-29. juli, og har plads til 120 børn. Bag fodboldskolen står den tidligere Liverpool-stjerne David Johnson, og han plejer at have et par andre gamle Liverpool-koryfæer med: Phil Neal og David Fairclough.

- Det er jo et par unikke fodboldskoler, hvor der kommer deltagere fra hele landet. For eksempel er det rigtig hyggeligt, når vi om lørdagen under Liverpool-fodboldskolen holder en forældredag, hvor både børn og forældre helt uformelt kan stille spørgsmål til de gamle Liverpool-stjerner, fortæller Hans Martin Møller.