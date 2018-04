52-årig kvinde og 49-årig mand fra Harndrup står tirsdag tiltalt i retten for omfattende produktion og handel med kilovis af amfetamin. Manden er desuden tiltalt for bl.a. at have været i besiddelse af flere våben.

En 52-årige kvinde og en fire år yngre mand fra Harndrup på Nordvestfyn risikerer at få lange fængselsstraffe, hvis de tirsdag dømmes i en sag ved Retten i Odense.

Begge er ifølge anklageskriftet tiltalt for sammen med en eller flere uidentificerede gerningsmænd at have forarbejdet, fremstillet og besiddet ikke under 12,2 kilo amfetamin på en adresse i Harndrup.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at den store mængde amfetamin blev produceret med videresalg for øje.

Politiet skred til anholdelse af de to personer i begyndelsen af september sidste år. Dengang var sigtelsen noget mere omfattende, end tiltalen ved retten er endt med. Dengang lød sigtelsen på produktion af ikke mindre end 40 kilo amfetamin.

Af anklageskriften fremgår det, at politiet fandt mere end et halvt kilo amfetamin i forbindelse med anholdelserne i september sidste år. Ved samme anholdelse fandt politiet også små 100 gram hash, som begge også er tiltalt for at have ville solgt videre.

Med til at underbygge anklagen om narkotikaproduktion og handel er det faktum, at der på adressen i Harndrup blev fundet eksempelvis vægte, bøtter, poser, en overskåret plastdunk og glasplade, snifferrør og cutterblad på adressen. Politiet fandt også nogle regnskaber på adressen.